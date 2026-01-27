Palmer via dal Chelsea? Rosenior sicuro: "Voci nate dal nulla, non meritano attenzione"

Le indiscrezioni su Cole Palmer hanno iniziato a circolare con insistenza, alimentando dubbi e sospetti attorno a uno dei giocatori più rappresentativi del Chelsea. Tra presunti problemi fisici, una certa frustrazione personale e il desiderio di tornare a Manchester, sua città d’origine, il nome dell’esterno inglese è finito al centro di un vortice mediatico che ha spinto Liam Rosenior a intervenire con decisione.

Il tecnico dei Blues ha scelto la conferenza stampa per fare chiarezza e respingere con fermezza ogni ipotesi di malcontento o addio imminente. Secondo alcune voci, Palmer - cresciuto a Wythenshawe e formatosi nel vivaio del Manchester City - avrebbe nostalgia del Nord dell’Inghilterra, con lo United pronto ad approfittarne. Uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile, soprattutto dopo il trionfo al Mondiale per Club contro il PSG, finale nella quale Palmer era stato tra i grandi protagonisti.

Eppure, nonostante qualche stop fisico, i numeri restano più che buoni: cinque gol in tredici presenze stagionali, dieci delle quali da titolare. Dati che confermano il suo peso specifico all’interno della squadra. Rosenior è stato netto: Palmer è un elemento centrale del progetto tecnico e non c’è mai stato alcun discorso legato a una sua partenza o a un presunto disagio personale: "Cole è un giocatore straordinario ed è pienamente coinvolto", ha ribadito l’allenatore, puntando il dito contro chi, a suo avviso, starebbe cercando di creare tensioni inutili con l’arrivo di un nuovo manager. Le voci, ha spiegato, "nascono dal nulla e non meritano ulteriore attenzione"

Anche se Palmer non sarà disponibile per la trasferta di Champions League a Napoli, il messaggio che arriva da Stamford Bridge è chiaro: il numero 20 è felice, motivato e determinato a crescere ancora con la maglia del Chelsea. Tutto il resto, per Rosenior, non conta.