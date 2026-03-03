Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, Palmer e la flessione dell'ultimo anno: cosa dicono i numeri e perché è calato

Otto mesi fa Cole Palmer saliva sul palco del Pallone d’Oro come ottavo miglior giocatore del mondo. Oggi, pur restando intoccabile nelle gerarchie del Chelsea, il suo rendimento è oggetto di analisi. Non solo per una sensazione visiva, ma per dati che segnalano un calo rispetto al 2024 scintillante.

Solo tre gol su azione
Liam Rosenior, successore di Enzo Maresca, continua a puntare su di lui. Dopo il ko con l’Arsenal ha spiegato: “Ha giocato 83 minuti. È stata una questione tattica. Era ammonito, come Enzo, e volevo freschezza. È assolutamente in forma per iniziare contro l’Aston Villa”. Eppure le cifre raccontano altro: dal rientro a dicembre dopo il problema all’inguine, Palmer ha segnato 7 gol e fornito 3 assist in 16 partite, ma 4 reti sono arrivate su rigore.

I numeri parlano chiaro
Dal debutto nel settembre 2023 fino a gennaio 2025 aveva prodotto 36 gol (33% su penalty) e 17 assist in 54 gare di campionato. Da allora da oggi, invece, la flessione nei numeri è evidente: 9 reti (66% dal dischetto) e 3 assist in 33 presenze. Tira meno, crea meno e registra expected goal e assist inferiori. Insomma, qualcosa non sta andando come prima.

Tante, troppe partite
Il logorio potrebbe incidere: 112 partite in tre stagioni, spesso senza pausa tra club e nazionale. Palmer stesso ha ammesso: “Fisicamente non sono ancora al massimo”. Curioso anche il dato collettivo: senza di lui il Chelsea ha una media punti e gol superiore. Eppure, tra Conference League e Mondiale per club, è stato decisivo. La gestione fisica, ora, sarà la vera chiave per riportarlo al suo livello migliore.

