Paratici: "Al Tottenham non mi hanno mai giudicato. Non posso che ringraziarli"

Lunga intervista rilasciata da Fabio Paratici a Sky Sport. Il direttore sportivo del Tottenham ha parlato di vari temi, dal processo plusvalenze al mancato approdo al Milan, dal suo ritorno al Tottenham al ruolo di direttore sportivo fino alla Juventus con la quale ha avviato un incredibile ciclo vincente.

Al Tottenham ti hanno fatto sentire a casa?

"Qui mi sento a casa perché loro mi hanno fatto sentire veramente a casa. Sono arrivato a giugno 20/21, a novembre è partita questa vicenda giudiziaria, sportiva, penale molto forte e quando tu sei in un posto dove ti conoscono parzialmente hai questa paura che ti giudichino, ti vedano con degli occhi diversi e qui non mi hanno mai giudicato, mai fatto sentire in dubbio. Mi hanno sempre aiutato, sempre supportato. Non c'è mai stato un momento in cui ho sentito: 'Eh, però, Fabio...'. Sono stato squalificato, sanzionato, sono rimasto qui come consulente dando le dimissioni per rispetto di questo club che non c'entrava niente con questa vicenda. Loro mi hanno voluto tenere come consulente e alla fine della squalifica ho ripreso il mio lavoro dall'esatta posizione in cui ero e non posso che ringraziarli".