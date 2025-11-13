Aubameyang e l'errore Chelsea: "Fu una decisione presa per il bene della famiglia"

Tornato all’Olympique Marsiglia in estate, Pierre-Emerick Aubameyang si ritiene oggi un uomo felice. Ma non è sempre stato così; intervistato nel podcast di Troopz, l’attaccante gabonese ha confessato di aver commesso un errore trasferendosi al Chelsea sotto la guida di Thomas Tuchel, poi sostituito da Graham Potter.

"È stato un grande errore andare lì. Un errore enorme", ha raccontato il 36enne. "All’epoca stavo attraversando un periodo difficile a Barcellona. Sono stato vittima di una rapina in casa e il Barça doveva vendere un giocatore: io o Memphis Depay. L’unica opzione disponibile era il Chelsea. Ho pensato: 'Va bene, per la mia famiglia mi trasferisco'. Speravo che potesse funzionare, avevo visto Olivier Giroud passare dall’Arsenal al Chelsea senza problemi, ma per me è stato diverso".

L’esperienza in Inghilterra non ha quindi dato i frutti sperati, ma oggi Aubameyang ha ritrovato serenità e gioia di vivere a Marsiglia. Nel club francese, l’ex attaccante di Arsenal e Borussia Dortmund ha ripreso a mostrare tutto il suo talento, contribuendo sia con gol che con assist. "A volte devi prendere decisioni difficili, anche per il bene della tua famiglia", ha aggiunto. "Ma ora sono felice dove sono, e questo è ciò che conta". L’esperienza londinese resta quindi un capitolo complicato della carriera del giocatore, ma il presente a Marsiglia lo vede finalmente a casa, pronto a godersi ogni momento sul campo.