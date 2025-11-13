Camerun-RD Congo, le formazioni ufficiali: Mbeumo sfida Bakambu
Seconda semifinale per un posto al Mondiale. A sfidarsi sono Camerun e Repubblica Democratica del Congo, con la vincente che affronterà la vincente di Nigeria-Gabon. Queste le formazioni ufficiali:
Camerun (4-3-3): Onana; Tchatchoua, Castelletto, Aboubakar, Tolo; Ngadeu, Avom, Baleba; Magri, Mbeumo, Etta Eyong.
Allenatore: Marc Brys
Gabon (4-3-3): Mpasi; Mbemba, Tuenzebe, Bissaka, Joris; Moutoussamy, Sadiki, Pickel; Bongonda, Bakambu, Mbuku.
Allenatore: Sebastien Desabre
