Ufficiale Wolfsburg, dopo il tecnico via anche il ds: ufficiale la separazione da Sebastian Schindzielorz

Sette sconfitte nelle ultime otto, 14esimo posto in Bundesliga e eliminazione al secondo turno di DFB Pokal contro l'Holstein Kiel, club che milita in Serie B tedesca. L'inizio di stagione del Wolfsburg è stato piuttosto disastroso e per questo motivo, dopo l'esonero dell'ex tecnico Paul Simonis avvenuto nei giorni scorsi, è saltato anche il direttore sportivo Sebastian Schindzielorz.

A renderlo noto è stato lo stesso club tedesco attraverso i propri canali ufficiali, pubblicando la seguente nota.

"Il VfL Wolfsburg e Sebastian Schindzielorz si sono separati. Il 46enne direttore sportivo è stato sollevato dall'incarico giovedì. Schindzielorz ricopriva questo incarico per i Wolves da febbraio 2023. Durante la sua carriera da giocatore, ha indossato la maglia del VfL Wolfsburg dal 2008 al 2013.

Il direttore sportivo Peter Christiansen : "Sebastian ha sempre dato il massimo per il VfL Wolfsburg: leale, impegnato e con un alto livello di competenza. Tuttavia, data l'attuale situazione sportiva, abbiamo deciso che abbiamo bisogno di nuovo slancio in questo ruolo. Vorrei ringraziare espressamente Sebastian per il suo lavoro e il suo impegno per il VfL Wolfsburg e gli auguro tutto il meglio per il suo futuro".

Peter Christiansen assumerà temporaneamente le responsabilità di Sebastian Schindzielorz. "A nome del Consiglio di Sorveglianza, vorremmo ringraziare Sebastian Schindzielorz per il suo impegno e la sua lealtà nei confronti del club. Peter Christiansen collaborerà con noi per trovare un successore idoneo", ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Dr. Sebastian Rudolph . L'obiettivo è completare il team dirigenziale sportivo il più rapidamente possibile con il Direttore Generale Sportivo Peter Christiansen e un nuovo Direttore Sportivo".