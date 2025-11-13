Rubiales fiume in piena: "De La Fuente CT grazie a me. Ho arricchito il calcio femminile"

L'ex presidente della RFEF (Federazione Spagnola) Luis Rubiales ha concesso una lunga intervista a Marca. Questo un estratto, iniziando da una considerazione sull'attuale ct della Roja Luis De La Fuente: "Ci sono due aspetti. Quello professionale: era con il club da dieci anni e nessuno lo ha promosso; l'ho portato dall'Under 19 all'Under 21 e poi l'ho nominato ct della nazionale, prendendomi la responsabilità quando abbiamo perso con la Scozia e mezza Spagna ne chiedeva l'esonero. E poi quello personale: quella frase riassume quello che è successo nelle ore precedenti alla mia caduta. Non aggiungo altro. Gli auguro tutto il meglio e spero che la Spagna diventi campione del mondo".

Sui vari ct che si sono susseguiti sotto il suo mandato.

"Robert Moreno ha commesso un errore a causa dell'ambizione e del suo rifiuto di accettare il suo ruolo. Lopetegui e io ci siamo abbracciati qualche tempo dopo; credo ancora di aver fatto la cosa giusta a Krasnodar, e l'ho spiegato per tre ore in una conferenza stampa che molti hanno scelto di ridicolizzare. Luis Enrique e io a volte ci scambiamo messaggi; sono già amico di Molina. Sono una persona disponibile, non invadente: non scrivo a nessuno tutti i giorni".

Qual è il suo rapporto con Jenni Hermoso?

"Nessuna. Mi sono scusato a livello istituzionale, perché ho commesso un errore come presidente, ma non personalmente: non credo ci sia alcun motivo. È stato un gesto senza connotazioni sessuali, in un momento di euforia. Jenni e io avevamo un buon rapporto di fiducia. Lei lo sa benissimo. Perché il bacio? Perché Jenni aveva sbagliato un rigore e si era avvicinata alla squadra, sopraffatta dall'emozione e con le lacrime agli occhi. Era una delle giocatrici più vicine, proprio come Eva Navarro, Ivana Andrés o Esther González. Se fosse stata una di loro, avrei reagito allo stesso modo. Senza quel bacio ancora presidente? Forse sì, ma c'erano molte persone interessate alla mia rovina".

Si considera femminista?

"Preferisco dire che sono un'egualitaria. Ho dimostrato il mio impegno con i fatti: quando sono arrivata in Federazione, il calcio femminile aveva un budget di 2,7 milioni; lo abbiamo aumentato a 27 milioni. Abbiamo creato la nazionale Under 23, professionalizzato lo staff tecnico e dato alle giocatrici lo spazio che meritavano. Le campionesse del mondo erano campioni per il loro talento, ma anche perché erano trattate come professioniste".

Cosa pensa del Mondiale 2030?

"Abbiamo guidato quel progetto attraverso la Federazione con il Portogallo. Abbiamo lottato duramente in sede UEFA, ma il governo ha sollevato ostacoli, incluso il Marocco, il che è stato dannoso per noi. La finale e una semifinale erano già state concordate per la Spagna. Ora la squadra che le ha raggiunte è stata smantellata. Mi addolora vedere come venga gestita un'eredità che ha richiesto così tanti sforzi per essere costruita".