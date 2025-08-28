Ufficiale Paris FC, innesto d'esperienza a centrocampo: arriva Lees-Melou dal Brest

Dopo essere stato uno dei protagonisti della storica qualificazione in Champions League del Brest, l’esperto centrocampista Pierre Lees-Melou andrà a rinforzare l’ambizioso Paris FC, club neopromosso in Ligue 1 che si candida a un ruolo di primo piano in questa stagione. Il classe ‘93 è stato acquistato a titolo definitivo e ha firmato un contratto di due anni con la società della capitale francese.

Con la maglia del Brest negli ultimi tre anni ha collezionato 95 presenze condite da 13 reti (cinque gare e un gol in Champions League) e precedentemente aveva vestito le maglie di Nizza, 140 gare e 18 gol, e Digione, 53 presenze e 12 gol, in Francia oltre che 37 presenze, con un solo gol, in Inghilterra con la maglia del Norwich.