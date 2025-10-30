Per Luvumbo e l'Angola amichevole di lusso: 12 milioni per ospitare l'Argentina di Messi

Un'amichevole di lusso per l'Angola contro l'Argentina, in programma a Luanda il 14 novembre. Una scelta oculata, con la Federazione angolana che spenderà 12 milioni di euro per ospitare a braccia aperte Lionel Messi e i campioni del Mondo 2022. La Nazionale guidata da Lionel Scaloni si ritroverà prima in Spagna per una serie di allenamenti, per poi recarsi in Angola.

Questo incontro si svolgerà "nell’ambito delle celebrazioni per il 50º anniversario dell’indipendenza dell’Angola". Eppure, organizzare una partita di questa e di questi costi ha generato delle critiche nei riguardi della Federcalcio angolana. Secondo L’Équipe, l’Argentina aveva chiesto circa 10 milioni di euro, esclusi ad esempio i biglietti aerei, al Marocco per prendere parte a un’amichevole.

La nazionale angolana è allenata, dalla fine di settembre, dal francese di 47 anni Patrice Beaumelle, nonché ex vice di Hervé Renard con Zambia e Costa d’Avorio. E in seguito commissario tecnico della Costa d’Avorio (2020-2022). Tra i giocatori più noti in forza nella squadra invece spicca Clinton Mata del Lione, Milson della Stella Rossa, così come Zito Luvumbo del Cagliari. L’Angola parteciperà alla Coppa d’Africa delle Nazioni (dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026) in Marocco, dove sarà inserita nel gruppo B insieme a Egitto, Zimbabwe e Sudafrica.