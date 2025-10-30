Szczesny onesto: "Non tutti possono essere forti come Yamal. Mi metto nella top 5 dei portieri"

Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona ed ex Juventus, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club blaugrana per svelare qualche chicca del Clasico perso contro il Real (tra cui il rigore parato a Mbappé) e raccontare il mondo nel quale si è ritrovato da un anno ormai.

A distanza ravvicinata dal pianeta Barcellona e di fronte all'esplosione di una sequela di talenti della Masia, prediletta cantera blaugrana, è rimasto colpito fortemente dal livello tecnico di ragazzini che non saranno solo di passaggio in prima squadra. Citando il più clamoroso e recente degli esempi: "Tecnicamente sono impressionanti, sono davvero bravi. Anche se non tutti possono essere forti come Lamine a 16 anni. A volte bisogna andare a cercare esperienza fuori", ha riconosciuto Tek.

Parlando di nomi propri, Szczesny ha rivelato che Lewandowski odia perdere quando giocano a ping pong. Soffermandosi poi sulla sua top 5 dei portieri: "Buffon, Jasin, Neuer, la migliore versione di Cech... e metto anche me stesso", ha risposto con spavalderia e carisma Szczesny. Per quanto riguarda il suo lato più personale, il portiere ha spiegato come trascorre il tempo libero con i suoi figli, uno di 7 anni e l’altro di uno: "Si potrebbe quasi dire che il mio tempo libero è qui (nel centro sportivo del Barcellona, ndr), perché quando arrivo a casa comincia il lavoro", ha detto ridendo.