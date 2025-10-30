Pogba, è la volta buona: quando può tornare a giocare una gara ufficiale dopo oltre 2 anni

Da due anni aspetta con impazienza il momento fatidico, e potrebbe essere finalmente arrivato. Secondo quanto rivelato da L'Equipe, uno dei principali quotidiani francesi, il ritorno di Paul Pogba a disputare una partita ufficiale potrebbe essere dietro l'angolo. In occasione della partita del Monaco (dove milita dall'estate l'ex Juve) contro il Paris FC di questo sabato.

Ritorno rimandato

Dopo aver superato un nuovo allenamento con del "carico" di lavoro intenso, il centrocampista francese di 32 anni può sperare di entrare per la prima volta a gara in corso in un match con la maglia del Monaco indosso. Lasciandosi alle spalle i duri trascorsi per la squalifica per doping. In un primo momento c'era l'ipotesi che potesse accadere già contro il Nantes ieri sera nell'infrasettimanale di Ligue 1, anche perché suo fratello Florentin si era spostato appositamente per assistere alla vittoria dei monegaschi (5-3).

Col Paris

Ma quale miglior occasione stavolta se non fare il suo esordio con il Monaco in casa, allo stadio Louis-II. Per il ritorno in grande stile della “Pioche”, che non disputa una partita professionistica da settembre 2023. Oggi Pogba si è allenato a La Turbie (centro sportivo del club del Principato) con i giocatori che non hanno avuto, o hanno avuto poco, tempo di gioco nell'ultimo match. Ma ora cresce l'attesa per rivedere l'ex Juve rimettere piede in campo.