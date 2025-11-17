Benzema, 38 anni a dicembre. Ritiro vicino? "Mi vedo a giocare a calcio per altri due anni"

Karim Benzema ha idee chiare sul suo futuro e fa sapere di non avere intenzione di appendere le scarpette al chiodo almeno nei prossimi due anni. Nel corso di un'intervista rilasciata ad as ha dichiarato:

"Il mio contratto qui sta per scadere, è vero. Non posso ancora dire se resterò o me ne andrò; dipende da molte cose. A dicembre compirò 38 anni. Mi vedo a giocare a calcio per altri due anni. Fisicamente sono in forma, lavoro sodo e gioco a calcio: amo il calcio, mi piace. Vedremo cosa succede, cosa ne pensa il club. Mi piace parlare faccia a faccia e sentire cosa ne pensano. La cosa migliore per me è continuare qui, ma non solo per un anno o due. Non posso farlo. Penso che il livello del calcio in campionato stia migliorando sempre di più. Sono qui da tre anni, sta migliorando sempre di più e continua a progredire. È vero che ho delle offerte in Europa. Devo valutare tutto, scegliere con attenzione e vedere dove mi sento a mio agio, senza dimenticare che qui mi trovo bene e che ricevo affetto da tutti. Vedremo".