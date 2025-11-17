Argentina, stanotte si chiude la regular season. Ultimi verdetti in bilico
Si chiude in serata la regular season del Torneo Clausura argentino e con esso arriveranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Si seguito i risultati, il programma e la classifica:
Instituto - Talleres 0-0
Velez Sarsfield - River Plate 0-0
Independiente - Rosario Central 1-0
San Lorenzo - Sarmiento 1-1
Aldosivi - San Martin SJ 4-2
Godoy Cruz - Deportivo Riestra 1-1
Lanus - Atlético Tucuman 3-1
Boca Juniors - Tigre 2-0
Central Cordoba - Banfield 1-1
Estudiantes - Argentinos 1-2
Newell's - Racing 0-1
Barracas Central - Huracan (ore 21)
Belgrano - Union Santa Fe (ore 21)
Defensa y Justicia - Independiente Rivadivia (ore 21)
Platense - Gimnasia La Plata (23.30)
CLASSIFICA GRUPPO A
Boca Juniors 29
Racing 25
Union Santa Fe 24
Central Cordoba 24
Argentinos 24
Barracas Central 22
Tigre 22
Estudiantes 21
Banfield 21
Belgrano 19
Defensa y Justicia 19
Huracan 19
Aldosivi 18
Newell's 14
Independiente Rivadivia 13
- - -
CLASSIFICA - GRUPPO B
Rosario Central 31
Lanus 30
Deportivo Riestra 28
Velez Sarsfield 26
San Lorenzo 24
River Plate 22
Talleres 21
Sarmiento 20
San Martin 19
Gimnasia 19
Independiente 18
Atlético Tucuman 18
Instituto 16
Godoy Cruz 12
Platense 12