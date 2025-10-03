Aston Villa in crescita, Emery soddisfatto dopo il 2-0 al Feyenoord: "Vittoria fantastica"

Grande soddisfazione per Unai Emery dopo la vittoria esterna dell’Aston Villa contro il Feyenoord in Europa League (2-0). L’allenatore spagnolo ha sottolineato l’importanza della resilienza e della concentrazione della sua squadra: "La nostra volontà di competere e di essere resilienti è stata fondamentale. È stato un test fantastico. Il Feyenoord ha avuto delle occasioni, ma il nostro portiere Marco Bizot è stato straordinario. Nella ripresa abbiamo cambiato un po’ l’assetto, dominando di più e bloccando le loro transizioni. Abbiamo acquisito fiducia, siamo entrati più spesso in area e segnato gol. È una vittoria fantastica, sono davvero orgoglioso dei miei giocatori".

Emery ha anche commentato l’infortunio di Emiliano Martínez durante il riscaldamento: "Ogni giocatore deve essere pronto, in particolare Marco. È un ragazzo molto valido e un portiere di grande qualità. Ha accettato completamente il suo ruolo e sta migliorando partita dopo partita. Abbiamo avuto sei giocatori fuori per infortunio e la risposta degli altri è stata fantastica".

Sull’importanza dei singoli, Emery ha parlato di Emiliano Buendía e John McGinn: "Buendía comprende come stiamo costruendo la squadra tatticamente, sa fare assist e segnare. McGinn gioca con grande motivazione, è il capitano e guida lo spogliatoio. Offre energia positiva e determinazione in ogni momento".