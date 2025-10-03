Avvio shock per Postecoglou: sei partite senza vittorie e i tifosi vogliono già l'esonero

Nonostante un avvio complicato con sei partite senza vittorie, Ange Postecoglou mantiene la calma e la fiducia nel suo progetto al Nottingham Forest. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Midtjylland in Europa League, alcuni tifosi hanno intonato cori contro l’allenatore australiano, fino al classico "you’re getting sacked in the morning". L'ex Tottenham ha dichiarato in conferenza: "I tifosi sono delusi e hanno pieno diritto di esprimere un’opinione. Ho ascoltato ciò che hanno detto. Ormai nulla mi sorprende più nel calcio. Immagino sia il clima attuale e il modo in cui vanno le cose. La responsabilità è mia".

L’allenatore ha poi analizzato la partita: "Ogni volta che gli avversari si avvicinano alla nostra porta diventiamo nervosi. Questa sera è stato lo stesso, e questo influenza anche la squadra, che tende ad agitarsi senza motivo. Nel secondo tempo abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a segnare".

Nonostante le difficoltà, Postecoglou rimane ottimista sul futuro: "Credo davvero che siamo sulla strada giusta e che, superato questo periodo di incertezze, troveremo il percorso giusto. Comprendo l’umore dei tifosi e il loro atteggiamento nei miei confronti, ma non mi preoccupa. La cosa importante è che, a parte questo, sostengono la squadra. Naturalmente, preferirei che fossero più ottimisti".