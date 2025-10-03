Sei gol consecutivi, ma Borja Iglesias non si illude: "Non credo che andrò in Nazionale"

Continua il momento d’oro di Borja Iglesias, che ha segnato contro il PAOK il suo sesto gol consecutivo, la miglior striscia realizzativa della sua carriera. L’attaccante del Celta, protagonista assoluto della vittoria in Europa League, ha parlato a Movistar dopo il match, mostrando grande serenità e consapevolezza anche riguardo una possibile convocazione in nazionale: "Non credo che ci sarò, ma sosterrò sempre la Selección da qui. Non c’è problema. So che circola una pre-lista e non sono incluso, quindi immagino che resterò fuori. È vero che lo stato di forma conta, ma il gruppo è ormai consolidato e davanti ci sono attaccanti di enorme qualità. Per questo credo sia difficile".

Nonostante la probabile esclusione, Iglesias non nasconde il desiderio di indossare di nuovo la maglia della Roja: "Rappresentare il tuo Paese a livello professionale è una delle cose più belle che possano capitare. L’ho già vissuto e ne sono orgoglioso. Ci sono stati momenti complicati, ma adesso sto bene, sono tranquillo, e sto vivendo un periodo meraviglioso della mia carriera. Prendo tutto con calma, sono molto felice".

Con sei partite consecutive a segno e un rendimento che lo ha rilanciato al centro del progetto del Celta, Borja Iglesias ammette: "Mi sento benissimo, probabilmente è il miglior momento della mia carriera. Ho la fiducia del mister e dei compagni, gioco in un club dove mi sento a casa. Tutto questo mi aiuta a rendere al meglio".