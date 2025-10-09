Rabiot torna a Parigi, Deschamps: "Spero non lo fischino, rappresenta la nazionale"

Adrien Rabiot potrebbe rivivere una serata complicata al Parc des Princes. Il centrocampista francese, oggi in forza al Milan, rischia infatti di essere nuovamente fischiato dai tifosi parigini durante la sfida tra Francia e Azerbaigian, in programma venerdì sera (ore 20.45) e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Lo scorso 5 settembre, contro l’Islanda, l’ex giocatore del PSG e dell’OM era stato pesantemente contestato al suo ingresso in campo. Ogni tocco di palla era accompagnato da fischi e insulti, segno che parte del pubblico non gli ha perdonato il suo passaggio al Marsiglia, rivale storico della capitale. Interpellato sull’argomento, Didier Deschamps ha voluto difendere il suo giocatore. "È qualcosa che non dovrebbe accadere. Questi ragazzi rappresentano la Francia. Ma siamo al Parc des Princes, dove è normale trovare molti tifosi del PSG…", ha commentato il commissario tecnico, cercando di smorzare i toni con un sorriso. "Adrien è maturo e abituato a certe situazioni. E, d’altronde, l’ultima volta ha risposto sul campo con una grande azione difensiva".

Il CT ha poi lanciato un messaggio più ampio ai tifosi francesi: "L’importante è sostenere chiunque indossi la maglia della nazionale. Le rivalità tra club esistono, ma non devono superare l’amore per i Bleus". Cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, Rabiot ha lasciato il club nel 2019 dopo un braccio di ferro con la dirigenza. Tornato in Francia nel 2024 per vestire la maglia dell’Olympique Marsiglia, il suo rientro al Parc era già stato accompagnato da un clima incandescente e da cori ostili.