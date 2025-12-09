Podolski a 40 anni diventa capo di se stesso: acquistate le quote del club in cui milita

Lukas Podolski a 40 anni suonati gioca ancora. Dal 2021 milita per il Gornik Zabrze, sua squadra del cuore. Il suo impiego è sempre più centellinato, con 11 presenze complessive, di cui solo una da titolare. E zero reti segnate. L'attaccante già di Bayern Monaco e Arsenal, che ha vissuto una breve e sfortunata parentesi all'Inter, sta iniziando a preparare il post-carriera.

Nella giornata di lunedì Podolski ha acquistato 104.611 azioni del suo club di appartenenza, l'equivalente dell'8.3% del capitale sociale del club. Pertanto Podolski è il secondo maggiore azionista del Gornik. L'azionista di maggioranza al momento è la città di Zabrze ma il club, si legge, ha avviato un processo di privatizzazione.

In merito Podolski ha dichiarato: "Il Górnik Zabrze è il mio club, la mia casa e la mia famiglia calcistica. Sono entusiasta di fare il passo successivo e contribuire formalmente al futuro del Górnik. Credo in questo progetto e nelle persone che lo sostengono. Voglio che il club si sviluppi su solide basi: atletiche, organizzative e commerciali".

Il Gornik fa sapere che: "L'ingresso di Lukas Podolski nella compagine azionaria rappresenta il primo passo formale verso l'acquisizione del Club e sottolinea il suo impegno genuino e di lunga data per lo sviluppo del Górnik".