Spagna, Baena: "Tanto clamore per l'assenza di Yamal solo perché gioca nel Barcellona"

Alex Baena, asso delle Furie Rosse, ha preso le difese del commissario tecnico Luis de la Fuente in merito al caso dell'infortunio di Lamine Yamal. In precedenza, l'esterno del Barcellona era stato messo ai margini per 2-3 settimane a causa di un fastidio all'inguine, saltando le partite della Nazionale spagnola. Era stato riportato che la Nazionale era rimasta sorpresa dalla notizia dell'infortunio del giocatore.

"Non posso dare una valutazione precisa perché non ero presente al ritiro, ma da quando sono qui, i giocatori sono sempre stati curati al massimo. Si è stabilito un rapporto stretto tra l'allenatore e i giocatori, quindi sappiamo come vanno le cose: se hai bisogno di allenarti meno, puoi riposare e recuperare. Non ci sono mai stati problemi, e sembra che ci sia così tanto clamore intorno a lui solo perché è un giocatore del Barcellona. Sarebbe diverso se si trattasse di qualcuno dell'Atletico, del Celta o del Bayer, perché in passato altri giocatori hanno dovuto lasciare il ritiro a causa di infortuni o malattie".

Su De la Fuente ha aggiunto: "Si prende cura di noi non appena sentiamo il minimo fastidio, e se gli diciamo che possiamo giocare, ci spinge ad andare avanti", ha dichiarato il centrocampista della Nazionale spagnola e dell'Atlético.