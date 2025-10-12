Polonia, Boniek esulta: "Punti conquistati, play-off assicurati. Finalmente Szymanski"

Vittoria importante per la Polonia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, avendo la meglio per 2-0 contro la Lituania in trasferta. Dopo la partita Zbigniew Boniek, ex presidente della Federcalcio polacca e tra i più grandi fuoriclasse che il paese abbia mai prodotto, ha commentato positivamente il successo di questa sera e si è soffermato su un'individualità in particolare.

Di seguito il suo post su X: "Punti conquistati, play-off assicurati. Oggi andateci piano. Bravi allenatore e squadra della nazionale polacca. P.S. Finalmente c'è stato un po' di Szymański". Il riferimento di Boniek è al centrocampista del Fenerbahçe, autore della rete che ha sbloccato la gara.

Lituania-Polonia 0-2

(15' Szymanski (P), 64' Lewandowski (P))

Classifica Gruppo G

Olanda 16

Polonia 13

Finlandia 10

Lituania 3

Malta 2