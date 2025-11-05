Porto, il presidente Villas Boas attacca: "Lo Sporting ha il presidente del Benfica in tasca"

Il presidente dei dragoes André Villas-Boas ha reagito, questo mercoledì, alla polemica intorno al rapporto redatto da Fábio Veríssimo sulla presunta tentata pressione all’arbitro durante l’intervallo della partita tra Porto e Sporting Braga, domenica scorsa, e ha lanciato frecciate al Benfica, prendendo di mira Rui Costa e João Noronha Lopes, i due candidati alla presidenza del club lusitano.

"Reazione del Benfica? Non posso fare a meno di notare l’ironia e l’ipocrisia dei comunicati, considerando la serie di situazioni e incidenti, non solo allo Stadio da Luz, ma anche in altri campi", la frecciata velenosa scoccata da Villas-Boas. "Capisco che siano in campagna elettorale, capisco che i candidati vogliano confrontarsi insultando il Porto. Ma il Porto non ha nulla a che fare con le elezioni del Benfica e consiglio ai due di preoccuparsi del rivale della Segunda Circular, perché da molto tempo lo Sporting ha il presidente del Benfica in tasca", ha reagito il numero uno del Porto prima della partenza della squadra biancoblu per i Paesi Bassi.

Domani intanto la squadra di Francesco Farioli sarà impegnata nel match di Europa League contro l’Utrecht. "È un’altra trasferta difficile in Europa League, speriamo di continuare su un buon registro. È vero che abbiamo perso contro il Nottingham, ma vogliamo accumulare altri punti in classifica e garantire il più presto possibile la qualificazione", ha concluso il presidente del Porto.