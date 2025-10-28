Porto primo, Farioli orgoglioso: "Gli avversari hanno ricominciato ad avere paura di noi"

Francesco Farioli si è detto soddisfatto dopo la sofferta vittoria per 2-1 del Porto sul campo del Moreirense, nella 9ª giornata della Liga Portugal Betclic. Un successo pesante, ottenuto contro una squadra che finora aveva sempre vinto in casa a Moreira de Cónegos: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile", ha spiegato l’allenatore italiano ai microfoni di V+. "Il Moreirense difende con un blocco basso, il campo è corto e le condizioni non facilitano il nostro gioco. Ma dobbiamo anche ricordare che siamo ancora nel pieno di un processo di ricostruzione: pensare che dopo 16 settimane sia tutto completato è lontano dalla realtà. È un risultato importante, e dobbiamo continuare su questa strada".

Farioli ha poi evidenziato con orgoglio il cambiamento di percezione nei confronti della sua squadra: "Dopo quattro mesi di lavoro, le squadre avversarie hanno ricominciato ad avere paura del Porto. Ora ci affrontano difendendo più bassi, nella loro stessa metà campo. È un segnale positivo, una grande motivazione per noi. Dobbiamo essere fieri di questo".

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, il big match contro il Braga: "Avremo sei giorni per prepararci. Loro sono in forma, sia in campionato che in Europa League. Sarà una sfida difficile, ma vogliamo farci trovare pronti".