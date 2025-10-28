Vittoria in rimonta e primato: il Porto di Farioli passa sul campo del Moreirense

Il Porto di Francesco Farioli conquista una vittoria sofferta ma fondamentale in rimonta sul campo del Moreirense, imponendosi 2-1 al termine di una gara vibrante e ricca di emozioni. I padroni di casa partono meglio e sorprendono i “Dragões” al 18’, quando Alan sfrutta un’indecisione difensiva e batte Diogo Costa con un destro preciso dal limite.

Scosso dallo svantaggio, il Porto fatica a reagire ma trova la svolta psicologica proprio allo scadere del primo tempo: al 45’+4 Samu Aghehowa si presenta sul dischetto e con freddezza trasforma il rigore dell’1-1. È il gol che cambia l’inerzia della partita. Nella ripresa la squadra di Farioli cresce, prende campo e spinge con continuità, mostrando personalità e organizzazione. Il forcing finale viene premiato all’88’, quando Deniz Gül firma il sorpasso con una zampata sottoporta che fa esplodere la panchina biancoblù.

Il Porto porta così a casa tre punti pesantissimi, frutto di carattere e determinazione, restando al vertice della Primeira Liga. Per Farioli una prova di maturità che conferma la solidità e la mentalità vincente del suo gruppo.

CLASSIFICA

FC Porto 25

Sporting CP 22

Benfica 21

Gil Vicente 19

FC Famalicão 16

Moreirense 15

Sporting Braga 13

Rio Ave 11

Santa Clara 11

Vitória Guimarães 11

Nacional 11

Alverca 10

FC Arouca 9

Casa Pia 8

Estrela Amadora 7

Estoril 7

CD Tondela 5

AVS Futebol 1