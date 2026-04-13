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Oltre il genere, dentro la storia: Marie-Louise Eta per l'Union Berlino non è una scommessa

Oltre il genere, dentro la storia: Marie-Louise Eta per l'Union Berlino non è una scommessa
Oggi alle 10:42Calcio estero
Michele Pavese

La scelta dell'Union Berlino di affidare la guida della prima squadra maschile a Marie-Louise Eta non è soltanto una notizia sportiva. È un segnale, forse uno spartiacque. Perché, al di là della contingenza - una panchina da stabilizzare dopo l'esonero di Steffen Baumgart - questa decisione racconta qualcosa di più profondo sul presente e sul futuro del calcio europeo.

A 34 anni, Eta diventa la prima donna a guidare una squadra maschile in Bundesliga e, più in generale, in uno dei cinque principali campionati del continente. Un primato che pesa, inevitabilmente. Non tanto per la sua eccezionalità statistica, quanto per il carico simbolico che porta con sé. Per anni il calcio maschile di alto livello è rimasto uno degli ultimi bastioni impermeabili al cambiamento culturale. Oggi, invece, qualcosa si muove davvero. Eppure, ridurre tutto a una questione di genere sarebbe limitante. Il percorso di Marie-Louise Eta parla prima di tutto di competenza: ex centrocampista del Turbine Potsdam, con una Women's Champions League conquistata nel 2010, ha dovuto reinventarsi presto dopo il ritiro a soli 26 anni. Da lì, una crescita metodica: le giovanili della Germania, il lavoro nell'Union, la scalata silenziosa fino a diventare una figura credibile anche in un ambiente tradizionalmente diffidente.

Non è un salto nel vuoto, dunque. Già nel 2024 aveva guidato ad interim la squadra, vincendo contro il Darmstadt, e i risultati ottenuti con l'Under 19 parlano chiaro. Eta non è una scelta "coraggiosa" in senso romantico: è una scelta logica, costruita nel tempo. Il contesto, però, resta delicato. L'Union Berlino è chiamato a difendere la permanenza in Bundesliga in un finale di stagione teso, dove ogni punto pesa. Eta avrà poche partite per incidere, per dimostrare non solo di essere all'altezza, ma di poter guidare un gruppo sotto pressione. È qui che il simbolo incontra la realtà: il campo non fa sconti a nessuno.

E forse è proprio questo il passaggio più interessante. Perché la vera normalizzazione non arriverà quando altre donne alleneranno squadre maschili, ma quando questa smetterà di essere una notizia. Quando si parlerà solo di scelte tecniche, di moduli, di risultati. Nel frattempo, Marie-Louise Eta si prende la scena senza cercarla. Con lucidità, senza proclami, consapevole del momento: "Dobbiamo restare uniti e conquistare i punti necessari". Parole semplici, quasi banali, ma dentro c’è tutto: la pressione, la responsabilità e la convinzione di potercela fare. Se riuscirà nell’impresa salvezza, sarà una storia sportiva importante; se non dovesse riuscirci, resterà comunque un passo avanti per un sistema che, lentamente, sta imparando a guardare oltre i propri confini culturali, oltre il "maschio bianco etero", per dirla alla John Niven. In ogni caso, da oggi, qualcosa è cambiato.

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