Il Porto non sbaglia, Farioli felice: "45' a livello altissimo. Titolo? Pensiamo partita per partita"

Dopo la convincente vittoria per 3-1 sul campo dell’Estoril, l’allenatore del Porto, Francesco Farioli, ha analizzato la prestazione della sua squadra mantenendo però un profilo cauto sulla corsa al titolo: "La prestazione è stata molto positiva, soprattutto nei primi 45 minuti. Abbiamo giocato a un livello altissimo", ha spiegato il tecnico italiano. "Abbiamo segnato due gol e avremmo potuto chiudere la partita già nel primo tempo. È stata una prova matura, con una forte identità. Dispiace solo non aver mantenuto la porta inviolata, c’è ancora qualcosa da migliorare".

Nonostante il momento favorevole, Farioli ha evitato qualsiasi entusiasmo prematuro: "Tutte le partite sono importanti. Il calendario è molto fitto e dobbiamo concentrarci giorno dopo giorno, senza distrazioni. È l’unico modo per mantenere questo ritmo". Tra i protagonisti spicca Victor Froholdt, autore di una prestazione decisiva: "È un giocatore eccellente. La sua crescita dall’inizio della stagione è stata incredibile. È arrivato giovane, con grande potenziale, ma si è integrato subito. Ha un atteggiamento straordinario e vuole migliorare in ogni dettaglio. Sta andando oltre le nostre aspettative", ha sottolineato Farioli.

Profumo di titolo

Farioli ha ribadito prudenza: "Pensiamo solo alla prossima partita". Più pungente, invece, il commento sull’arbitraggio: "I risultati positivi nascondono molte cose, ma le immagini del weekend sono chiare. È una storia che si ripete". Infine, la felicità per il lavoro svolto: "Siamo sulla strada giusta, ma questo è solo l’inizio di un processo di ricostruzione iniziato pochi mesi fa".