Il Porto non sbaglia: 3-1 all'Estoril, Farioli a +5 sullo Sporting e domenica derby di Lisbona
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Il Porto non sbaglia e risponde al successo del Benfica, portandosi momentaneamente a + 5 sullo Sporting a sette giorni dal derby di Lisbona che può avvicinare i Dragoes al titolo. La squadra di Farioli passa 3-1 sul campo dell'Estoril: pratica già chiusa nel primo tempo con il gol di Pepe e l'autogol di Xeka, nella ripresa arriva il tris di Froholdt, prima della rete della bandiera di Begraoui.
La classifica aggiornata
Porto 76
Sporting 71
Benfica 69
Braga 52
Famalicão 47
Gil Vicente 45
Estoril 37
Guimarães 36
Moreirense 36
Alverca 35
Rio Ave 33
Arouca 32
Santa Clara 28
Estrela 28
Nacional 25
Casa Pia 25
Tondela 20
AFS 12
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