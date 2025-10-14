Portogallo e Inghilterra a 45' dai Mondiali. CR7 record di reti nelle qualificazioni
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 20.45. Inghilterra e Portogallo a un tempo dai Mondiali, basta mantenere il vantaggio che nel caso degli inglese appare incolmabile. Malissimo la Serbia, che non va oltre il pari ad Andorra. Cristiano Ronaldo da record, con questa doppietta diventa il marcatore più prolifico della storia delle qualificazioni ai Mondiali. Battuto il guatemalteco Carlos Ruiz
Andorra - Serbia 1-1
17' Lopez (A), 19' aut. Garcia (S)
Irlanda - Armernia 0-0
Italia - Israele 1-0
45' + 2 rig. Retegui
Lettonia - Inghilterra 0-3
26' Gordon, 44' e 45' + 3 rig. Kane
Portogallo - Ungheria 2-1
8' At. Szalai (U), 22' e 45' + 3 rig. Cristiano Ronaldo
Spagna - Bulgaria 1-0
35' Merino
Turchia - Georgia 3-0
14' Yildiz, 22' Demiral, 35' Akgun