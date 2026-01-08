Premier League, Arsenal-Liverpool finisce senza reti: Gunners che restano a +6 sul City
Finisce senza reti e senza vincitori né vinti la sfida del giovedì sera all'Emirates Stadium. Arsenal e Liverpool chiudono i novanta minuti sul punteggio di 0-0 per un punto che ha più comodo ai Gunners che allungano a +6 il loro vantaggio sul Manchester City mentre i Reds restano sì al quarto posto ma decisamente lontani dagli uomini di Guardiola e dall'Aston Villa, distanti otto lunghezze.
21a giornata, il programma completo
West Ham - Nottingham Forest 1-2
Bournemouth - Tottenham 3-2
Brentford - Sunderland 3-0
Crystal Palace - Aston Villa 0-0
Everton - Wolverhampton 1-1
Fulham - Chelsea 2-1
Manchester City - Brighton 1-1
Burnley - Manchester United 2-2
Newcastle - Leeds 4-3
Arsenal - Liverpool 0-0
Classifica aggiornata
1. Arsenal 49 punti
2. Manchester City 43
3. Aston Villa 43
4. Liverpool 35
5. Brentford 33
6. Manchester United 32
7. Newcastle 32
8. Chelsea 31
9. Fulham 31
10. Sunderland 30
11. Brighton 29
12. Everton 29
13. Crystal Palace 28
14. Tottenham 27
15. Bournemouth 26
16. Leeds 23
17. Nottingham Forest 21
18. West Ham 14
19. Burnley 12
20. Wolverhampton