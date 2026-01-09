L'Arsenal blinda un suo gioiello: accordo per il prolungamento di contratto di Saka
Bukayo Saka è stato blindato dall'Arsenal. Lo riporta The Athletic, secondo il quale l'esterno offensivo inglese ha già trovato l'accordo con i gunners per un nuovo accordo: si passa dall'attuale scadenza al 2027 a un prolungamento finoh al 2031. Il club londinese negli ultimi mesi si è cautelato rinnovando i contratti di William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly.
Classe 2001, Saka è un prodotto del vivaio dell'Arsenal. In questa stagione ha già raccolto 27 presenze, segnando 7 reti.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
