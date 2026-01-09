Gyokeres sempre più corpo estraneo. Lo svedese unica nota negativa nell'Arsenal di Arteta

Viktor Gyokeres era stato ingaggiato la scorsa estate per circa 73 milioni di euro dallo Sporting con la speranza che potesse diventare l'uomo in grado di far fare il definitivo salto di qualità all'Arsenal di Mikel Arteta. Lo svedese, invece, sta faticando a trovare spazio e soprattutto continuità e anche ieri ha deluso contro il Liverpool: 64 minuti in campo e appena otto tocchi di palla, il suo record più basso in una partita con almeno 20 minuti giocati.

Nonostante cinque gol in Premier League e due in Champions, Gyökeres continua a essere quasi un corpo estraneo, incapace di farsi trovare sui cross e di incidere nelle azioni chiave. Il Daily Mirror non ha usato mezzi termini: "Resta la maggiore fonte di frustrazione per Arsenal, e i dubbi riaffiorano dopo il pareggio contro Liverpool". Gary Neville ha confermato: "Non ha inciso, deve partecipare di più al gioco e dare di più".

La pressione aumenta con il ritorno graduale di Gabriel Jesus e il rientro imminente di Kai Havertz, creando concorrenza nell’attacco dei Gunners. Il Sun sottolinea la necessità che Arteta gestisca il giocatore con attenzione, considerando che il suo ultimo gol su azione risale al 1° novembre. Gyökeres, che doveva essere la principale arma offensiva della squadra, si trova ora a dover riconquistare fiducia se vorrà rispettare le alte aspettative dei tifosi e dell’allenatore.