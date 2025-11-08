Sunderland da favola, ripreso pure l'Arsenal. Il tecnico: "Fino al fischio finale tutto è possibile"

Il Sunderland non è più una sorpresa, ma la lieta rivelazione della Premier League 2025/26. La squadra neopromossa, infarcita di giocatori dal calibro di Xhaka, Geertruida e Mukiele - tra gli altri -, sta tenendo un passo strepitoso in classifica e oggi ha saputo riprendere allo scadere pure l'Arsenal capolista per 2-2. "I ragazzi hanno lavorato sodo fino alla fine. Credevano fosse possibile cambiare la dinamica. È stata una partita difficile, come ci aspettavamo. Loro sono probabilmente una delle migliori squadre d’Europa. Abbiamo faticato, ma abbiamo continuato a credere che fosse possibile segnare un altro gol", spiega l’allenatore, Regis Le Bris, alla BBC Match of the Day.

"I nostri tifosi ci hanno aiutato molto", ha aggiunto. "Avevamo già dimostrato che era possibile segnare nel finale, quindi ora abbiamo questa fiducia, questa convinzione che fino al fischio finale tutto è possibile. A volte siamo stati sul filo del rasoio, ma siamo una squadra nuova, giovane. Abbiamo sentito la loro pressione, la loro intensità. Abbiamo percepito la loro qualità. Nel secondo tempo siamo stati spesso in difficoltà, abbiamo cercato quei piccoli dettagli che potessero farci vincere la partita. Sono davvero forti sulle palle inattive, ma anche noi siamo bravi in quell’aspetto. Questo è stato davvero importante per la partita, e infatti è stata equilibrata".

Su Brian Brobbey, equalizer al 94' per il pari regalato al Sunderland: "Abbiamo molte buone opzioni che possono entrare dalla panchina. Finora alcuni non hanno giocato molto, ma sono comunque rimasti legati al gruppo. Brian ha lavorato sodo dopo Isidor, perché Wilson aveva iniziato bene. È una ricompensa per il suo impegno". Sull’inizio da favola del Sunderland, ora terzo e a pari merito con il Manchester City: "I nostri tifosi meritano di guardare al futuro con vibrazioni positive. Come allenatore e come staff tecnico vogliamo ancora migliorare la squadra, quindi analizziamo ogni aspetto. È stata una buona occasione per farlo e per rinforzare ulteriormente la rosa in futuro".