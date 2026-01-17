Premier, oggi la giornata dei derby: si parte con United-City, poi Tottenham West Ham
E' il giorno dei derby. Sarà sabato all'insegna delle stracitatdine quello di oggi in Premier League. Si parte alle 13.30 con quella di Manchester fra United e City all'Old Trafford mentre nel tardo pomeriggio sarà la volta di Tottenham-West Ham. Il Liverpool ospiterà il Burnley mentre l'Arsenal se la vedrà sul campo del Nottingham Forest. Domani toccherà all'Aston Villa scendere in campo contro l'Everton mentre il monday night sarà fra Brighton e Bournemouth.
Sabato 17 gennaio
Manchester United-Manchester City
Chelsea-Brentford
Leeds-Fulham
Liverpool-Burnley
Sunderland-Crystal Palace
Tottenham-West Ham
Nottingham Forest-Arsenal
Domenica 18 gennaio
Wolverhampton-Newcastle
Aston Villa-Everton
Lunedì 19 gennaio
Brighton-Bournemouth
Classifica aggiornata
1. Arsenal 49 punti
2. Manchester City 43
3. Aston Villa 43
4. Liverpool 35
5. Brentford 33
6. Manchester United 32
7. Newcastle 32
8. Chelsea 31
9. Fulham 31
10. Sunderland 30
11. Brighton 29
12. Everton 29
13. Crystal Palace 28
14. Tottenham 27
15. Bournemouth 26
16. Leeds 23
17. Nottingham Forest 21
18. West Ham 14
19. Burnley 12
20. Wolverhampton
