Premier, oggi la giornata dei derby: si parte con United-City, poi Tottenham West Ham

E' il giorno dei derby. Sarà sabato all'insegna delle stracitatdine quello di oggi in Premier League. Si parte alle 13.30 con quella di Manchester fra United e City all'Old Trafford mentre nel tardo pomeriggio sarà la volta di Tottenham-West Ham. Il Liverpool ospiterà il Burnley mentre l'Arsenal se la vedrà sul campo del Nottingham Forest. Domani toccherà all'Aston Villa scendere in campo contro l'Everton mentre il monday night sarà fra Brighton e Bournemouth.

Sabato 17 gennaio

Manchester United-Manchester City

Chelsea-Brentford

Leeds-Fulham

Liverpool-Burnley

Sunderland-Crystal Palace

Tottenham-West Ham

Nottingham Forest-Arsenal

Domenica 18 gennaio

Wolverhampton-Newcastle

Aston Villa-Everton

Lunedì 19 gennaio

Brighton-Bournemouth

Classifica aggiornata

1. Arsenal 49 punti

2. Manchester City 43

3. Aston Villa 43

4. Liverpool 35

5. Brentford 33

6. Manchester United 32

7. Newcastle 32

8. Chelsea 31

9. Fulham 31

10. Sunderland 30

11. Brighton 29

12. Everton 29

13. Crystal Palace 28

14. Tottenham 27

15. Bournemouth 26

16. Leeds 23

17. Nottingham Forest 21

18. West Ham 14

19. Burnley 12

20. Wolverhampton