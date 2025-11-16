Arsenal, gli esami confermano: infortunio muscolare per Gabriel, salta il Tottenham?
Obbligato a uscire dopo 64 minuti di amichevole del Brasile contro il Senegal (piegato 2-0) a causa di un infortunio all’inguine, Gabriel Magalhães non potrà disputare altri impegni con la Nazionale di Carlo Ancelotti. Infatti, come riferito da Sky Sports UK, la Federcalcio verdeoro ha confermato che il difensore centrale dell'Arsenal non viaggerà insieme alla squadra e al CT italiano per l'ultima gara contro la Tunisia.
Dagli esami effettuati in ritiro (una risonanza) con lo staff medico del Brasile, è stata evidenziata l'entità dell'infortunio di Gabriel: un problema muscolare. Per questa ragione il giocatore di 27 anni salterà il match in programma a Lille tra due giorni contro la Tunisia. La Selecao, ad ogni modo, non chiamerà nessun altro ripiego per coprire il vuoto lasciato dal difensore brasiliano. A questo punto, il centrale farà ritorno a Londra, dall'Arsenal, per indagare ulteriormente sulla propria condizione fisica.
Resta comunque sulle spine il club inglese, nonché attuale capoclasse della Premier League, visto che domenica prossima (23 novembre) ci sarà il derby del Nord di Londra contro il Tottenham. Big match di assoluta importanza per il quale Mikel Arteta vorrebbe contare su una delle certezze granitiche della difesa dei Gunners per l'occasione. Situazione, questa, da tenere monitorata.