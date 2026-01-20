PSG, Al Khelaifi in dribbling sul rinnovo di Dembele: "Abbiamo un salary cap, lo sanno tutti"

Ousmane Dembélé ha ricordato perché nel 2025 è stato incoronato Pallone d’Oro nella sfida contro il Lilla, decisa con una spettacolare doppietta. Ma il suo ritorno sul campo manda anche un messaggio chiaro alla dirigenza parigina, che vuole rinnovargli il contratto, anche se non a qualsiasi cifra.

Secondo le informazioni raccolte dalla stampa francese, il PSG avrebbe offerto alla stella francese un ingaggio da 30 milioni di euro annui più una significativa quota di bonus, seguendo la politica attuale del club. Dembélé, tuttavia, ne richiederebbe il doppio per prolungare il contratto, in scadenza nel 2028. Il presidente Nasser Al-Khelaïfi, intervistato su Canal+, ha confermato l’orientamento del club verso un tetto salariale: "Abbiamo un salary cap, come tutti sanno. La squadra e il club vengono prima di tutto. Ousmane è una leggenda del PSG. Lo adoro come giocatore e come persona. Chi lo conosce poco non può immaginare quanto sia una splendida persona".

Un modo elegante per evitare di entrare nei dettagli dell’ingaggio del numero 10 parigino, mentre Dembélé continua a brillare in campo e a ribadire il proprio valore, confermando di essere un elemento centrale nei progetti futuri del PSG.