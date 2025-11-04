PSG, Chevalier si confessa: "A Parigi tutto è amplificato, non hai diritto all'errore"

A poche ore dal big match di Champions League contro il Bayern Monaco, il portiere del Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, ha rilasciato una lunga intervista a Le Figaro, tracciando un primo bilancio della sua avventura nella capitale francese.

Arrivato in estate dal Lilla per 55 milioni di euro, in sostituzione di Gianluigi Donnarumma (passato al Manchester City), il 23enne portiere francese ha vissuto un inizio complicato, segnato da alcune incertezze e da un forte impatto mediatico. "Tutto viene analizzato, non hai diritto all’errore. Devi essere subito all’altezza. Qui il buono è normale, il meno buono non lo è. Ma alla fine è positivo, perché quando sei molto bravo, vieni esaltato come in nessun altro posto", ha spiegato.

Le sue prime settimane a Parigi non sono state facili: "La mia firma è arrivata negli ultimi giorni di mercato, abbiamo preparato subito la Supercoppa d’Europa contro il Tottenham. All’inizio vivevo ancora in hotel, e io sono una persona abitudinaria. C’era un po’ di caos, ma ora sto trovando il mio equilibrio". Dopo alcuni errori evidenti, come quello nel Classique contro il Marsiglia o in campionato contro lo Strasburgo, Chevalier assicura di aver voltato pagina: "Mi sento sempre meglio. Ora ho trovato la mia routine, dentro e fuori dal campo". Il giovane portiere vuole dimostrare di meritare la fiducia del club e punta in alto: "L’obiettivo è chiaro: vincere di nuovo la Champions League".