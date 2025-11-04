Il Sunderland perde il secondo posto ma continua sognare: i Black Cats guardano al futuro

Nonostante il pareggio casalingo di ieri contro l'Everton, che ha fatto sfumare il secondo posto in classifica, il Sunderland resta la grande rivelazione della prima parte di stagione in Premier League. La neopromossa sta superando ogni aspettativa: sotto la guida di Régis Le Bris, i “Black Cats” sono diventati l'"ammazzagrandi" del campionato, capaci di stupire con prestazioni di altissimo livello come quella mostrata a Londra contro il Chelsea una settimana fa.

L’obiettivo dichiarato resta la salvezza, ma nella visione di Kyril Louis-Dreyfus, giovane proprietario del club, il Sunderland deve trasformarsi in un gigante. Dopo l’inferno della League One e della Championship, il club ha riorganizzato il proprio progetto e oggi raccoglie i frutti di una pianificazione intelligente. A differenza di molte neopromosse recenti, che non sono riuscite a evitare la retrocessione, il Sunderland ha investito con decisione: 136,9 milioni di euro di spesa netta nell’ultimo mercato, il quinto dato più alto della Premier. Tra i colpi più riusciti: Omar Alderete (Getafe), Brian Brobbey (Ajax), Noah Sadiki (Union SG), Reinildo (Atlético Madrid) e Granit Xhaka (Leverkusen).

Il segreto? Un equilibrio tra gioventù e esperienza, una squadra costruita per mantenere la categoria oggi e sognare in grande domani. L’atmosfera nello spogliatoio riflette una mentalità vincente: competere per migliorarsi, crescere per arrivare in Europa. L’obiettivo stagionale era un posto tra le prime dodici, ma la realtà sta superando le aspettative: lo Stadium of Light è tornato a brillare come ai tempi d’oro.