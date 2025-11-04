Oxlade-Chamberlain si allena con l'Arsenal, Arteta: "Un privilegio averlo con noi"

Ha destato curiosità tra i tifosi la presenza di Alex Oxlade-Chamberlain nel gruppo di giocatori dell'Arsenal negli ultimi giorni. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, si è però dichiarato entusiasta di avere nuovamente al suo fianco uno dei suoi ex compagni, arrivato all'Emirates Stadium nello stesso periodo. I due avevano stretto un forte legame come compagni di squadra a centrocampo e hanno continuato a seguire le rispettive carriere.

Mentre Arteta è passato alla gestione tecnica, Oxlade-Chamberlain è desideroso di prolungare la sua carriera da giocatore, all'età di 32 anni. Tuttavia, si ritrova attualmente senza squadra dopo essere stato svincolato dal club turco del Besiktas ad agosto. Il centrocampista ha quindi chiesto al club la possibilità di allenarsi coi londinesi e Arteta è stato felice di dare a un personaggio così positivo l'opportunità di ritrovare la forma fisica e di attirare l'attenzione di un nuovo club. Oxlade-Chamberlain è considerato anche un utile modello da seguire per i giovani dell'accademia dei Gunners.

Interrogato sul motivo del ritorno di Oxlade-Chamberlain a nord di Londra, Arteta ha detto: "Eccezionale. Un grande uomo. Uno dei migliori caratteri che abbia mai incontrato nel calcio. Se possiamo aiutarlo e dargli lo spazio per rimettersi in forma e dargli la possibilità di trovare un club, per noi è una gioia. I ragazzi impareranno da lui. Ho avuto il privilegio di giocarci insieme e, se è qui con noi, sarà un ottimo modello da avere in squadra".