Il "Solskjaer del PSG" colpisce ancora. Chiamatela "zona Ramos": segna sempre nel recupero

L'uomo della provvidenza, il “Solskjaer” del Paris Saint-Germain parla portoghese e si chiama Gonçalo Ramos. Ancora una volta relegato in panchina da Luis Enrique nel Trophée des Champions disputato in Kuwait, l’attaccante lusitano ha dimostrato, allo scadere, di essere l’uomo delle notti decisive. Quando il PSG sembrava ormai destinato a incassare una seconda sconfitta consecutiva contro il suo grande rivale, Ramos ha cambiato il corso della storia in pochi, decisivi istanti.

Entrato in campo all’89’, al posto di Fabian Ruiz, l’ex Benfica ha colpito sul gong. Tredici secondi dopo il clamoroso gol fallito da Aubameyang, il numero 9 parigino ha sfruttato alla perfezione una sponda aerea di Bradley Barcola, battendo Rulli da distanza ravvicinata e trascinando la finale ai calci di rigore. Un gol pesantissimo, che ha riacceso l’anima dei campioni d’Europa e preparato il terreno alla festa finale sul prato del Jaber Al-Ahmad International Stadium.

Protagonista anche dal dischetto, Ramos ha aperto la serie con freddezza, prima che Désiré Doué mettesse il sigillo definitivo sul successo parigino. Se la prestazione monumentale di Lucas Chevalier tra i pali è stata fondamentale, il contributo dell’attaccante resta altrettanto simbolico. Sempre elogiato, raramente titolare - appena 9 presenze dal primo minuto su 25 - Ramos continua a incidere come pochi. Luis Enrique non ha nascosto la sua ammirazione: "È un soldato, un giocatore e una persona straordinaria. Anche con pochi minuti, riesce sempre a fare la differenza". I numeri parlano chiaro: sei degli ultimi dieci gol del portoghese sono arrivati dopo il 90’. Un autentico fattore X, capace di trasformare l’attesa in esultanza e di conquistare, ancora una volta, il cuore dei tifosi Rouge et Bleu.