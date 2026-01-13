PSG fuori nel derby, a Ramos non va giù: "Paris antisportivo dall'inizio alla fine"

Il Paris Saint-Germain è stato sorprendentemente eliminato dalla Coppa di Francia nella sfida persa di misura contro i cugini del Paris FC. A decidere la partita, valida per i sedicesimi di finale e terminata 0-1 al Parc des Princes, è stato un gol dell'ex Fiorentina e Como Jonathan Ikone. Al termine del match fra chi non ha ben digerito il verdetto c'è stato l'attaccante Goncalo Ramos.

Il portoghese infatti, parlando ai microfoni di beIN Sports ha criticato l'atteggiamento degli avversari e persino l'arbitraggio. Queste le sue parole: "La nostra squadra ha giocato la sua partita e complimenti a loro perché hanno giocato un buon calcio. Ma penso che l'arbitro abbia lasciato che le cose andassero come dovevano e che si siano comportati in modo antisportivo, senza che l'arbitro abbia fatto o detto nulla", ha detto furioso l'attaccante. "È stato antisportivo dall'inizio alla fine", ha ribadito.

Decisamente più lucido il suo allenatore Luis Enrique: "Penso che sia molto facile parlare di questa partita: è stata una partita molto completa da parte nostra, abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e abbiamo dominato la partita, non vedo alcun problema. Ma bisogna segnare dei gol e non abbiamo segnato, è così il calcio, sono molto soddisfatto di quello che ho visto in modo collettivo e individuale. Il risultato è ingiusto ma bisogna accettarlo".