Solskjaer nuovo nome per la panchina dei Rangers: anche Scholes lo conferma

I Rangers hanno avviato i contatti con Ole Gunnar Solskjaer e Bo Svensson come potenziali candidati per sostituire Russell Martin alla guida della squadra, scrive oggi il Sun. L'ex allenatore del Manchester United, Solskjaer, è stato esonerato dal Beşiktaş ad agosto dopo soli sette mesi di gestione. Secondo quanto appreso dal quotiidiano, i dirigenti dei Gers lo avrebbero contattato per discutere la posizione vacante all'Ibrox.

Il club scozzese ha tenuto colloqui face-to-face con diversi candidati, in una ricerca che sembrava destinata al clamoroso ritorno di Steven Gerrard, prima che la leggenda del Liverpool si autoescludesse. Le voci su un ingaggio di Solskjaer sono iniziate a circolare quando il suo ex compagno di squadra allo United, Paul Scholes, ha lanciato un indizio nel podcast "The Good, The Bad & The Football" questa settimana. "Ero con un ragazzo l'altra sera che mi ha detto che Solskjaer stava andando a incontrare il Rangers", ha rivelato Scholes.

Anche l'ex tecnico di Mainz e Union Berlin, Bo Svensson, era stato corteggiato dai Rangers la scorsa settimana. I colloqui sono stati percepiti come positivi e Svensson si sarebbe mostrato interessato ad assumere l'incarico. Tuttavia, l'ex nazionale danese, 46 anni, si è ritirato dalla corsa durante il fine settimana. Gli sforzi dei Rangers per reclutare un nuovo tecnico sono stati frenetici e Svensson non ha voluto aspettare oltre. Anche Kevin Muscat, Danny Rohl e Derek McInnes sarebbero in lizza per la panchina.