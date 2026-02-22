Arteta al settimo cielo: "Ultime 72 ore difficili, la nostra reazione è stata straordinaria"

Dopo il roboante successo per 4-1 nel North London Derby contro il Tottenham, che ha rappresentato la quarta vittoria consecutiva nella tana dei rivali storici, Mikel Arteta è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra e il momento attraversato dai suoi giocatori: "Non potrei essere più orgoglioso di quanto visto in campo, ma soprattutto di come abbiamo vissuto le ultime 72 ore. Dopo quanto successo contro il Wolverhampton, perdere due punti all’ultimo istante è stato duro. Ma questo è il bello del calcio: devi rialzarti, nonostante rabbia e frustrazione, e usare quell’esperienza come punto di svolta. Abbiamo saputo farlo sul campo dall’inizio alla fine, ed è stato straordinario. Quello che si percepisce va oltre il lavoro. La passione che abbiamo, l’obiettivo di vincere, rende tutto molto più grande. Se continui a lottare, vinci; se molli, perdi. E oggi vedere questa attitudine è stato bellissimo".

Sulla vena realizzativa di Ebere Eze: "Abbiamo analizzato tante statistiche, ma non sapevo che avesse segnato cinque gol nelle ultime due gare contro di loro. Si vedeva che voleva dimostrare qualcosa, anche nei miei confronti per alcune scelte fatte, e ora capisco come tirare fuori il meglio da lui".

Sugli attaccanti e la capacità di sbloccarsi: "Hanno avuto grandi momenti e prestazioni importanti. Quando serve, sotto pressione, devono emergere. Oggi lo hanno fatto individualmente in maniera eccellente". Su Bukayo Saka: "Mi è piaciuto il suo atteggiamento, la presenza e il dominio sin dall’inizio. Non ha segnato, ma ha partecipato a ogni azione ed è stato davvero eccellente" .

Sul significato della vittoria: "Sono orgoglioso non solo di oggi, ma di come abbiamo lavorato negli ultimi giorni. È importante supportarsi reciprocamente, staff e giocatori, con positività e determinazione". Arteta ha concluso parlando della pausa settimanale: "Non ci saranno cocktail per me. Ma questa vittoria ci permette di respirare un attimo, analizzare il lavoro e prepararci per il prossimo ciclo di partite".