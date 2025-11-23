Il Real Madrid frena per la 3^ volta di fila: 2-2 con l'Elche, Liga apertissima
Il Real Madrid frena per la terza volta consecutiva dopo il ko in Champions con il Liverpool e il pari con il Rayo Vallecano: solo 2-2 con l'Elche. Gol di Febas al 53' per l'Elche, pareggio di Huijsen al 78', nuovo vantaggio dei padroni di casa all'84' e nuovo pareggio dei blancos tre minuti più tardi. Nel lungo recupero, l'Elche rimane anche in dieci contro undici per il rosso rimediato da Chust al 97'.
In questo modo la Liga spagnola rimane apertissima: il Real torna in vetta solitaria, ma a solamente un punto di vantaggio sul Barcellona, a +3 dal Villarreal e +4 dall'Atletico. Vediamo di seguito tutti i risultati delle gare giocate fino a qui nella 13^ giornata, con la classifica aggiornata.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad 1-3
Villarreal-Maiorca 2-1
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano 0-0
Betis-Girona 1-1
Getafe-Atletico Madrid 0-1
Elche-Real Madrid 2-2
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 32*
2. Barcellona 31 punti*
3. Villarreal 29*
4. Atletico Madrid 28*
5. Betis Siviglia 21*
6. Espanyol 18
7. Getafe 17*
8. Athletic Bilbao 17*
9. Siviglia 16
10. Real Sociedad 16*
11. Celta Vigo 16*
12. Vallecano 16*
13. Elche 16*
14. Alaves 15*
15. Valencia 13*
16. Maiorca 12*
17. Osasuna 11*
18. Girona 11*
19. Levante 9*
20. Oviedo 9*
*una gara in più