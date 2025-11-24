Barça a -1, Xabi Alonso non fa drammi: "Il feeling con i giocatori cresce ma si deve vincere"

Un nuovo stop e ora il Barcellona è a -1. L’allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, ha analizzato il pareggio ottenuto sul campo dell’Elche, un risultato che conferma il momento poco brillante della sua squadra. Il tecnico, però, mantiene calma e lucidità: "Fa parte del calcio. Dopo una buona dinamica sono arrivati alcuni risultati che non volevamo. Dobbiamo continuare a guardare avanti. Non siamo contenti, perché al Madrid si vuole sempre vincere. Ma mancano tante partite: ora pensiamo alla prossima, analizzando ciò che abbiamo fatto oggi".

Il Real si è ‘sgonfiato’?

"No, non direi, ma il contesto di ogni gara è diverso. Sappiamo che il risultato è tutto e siamo autocritici. Lo spirito è buono: davanti alle difficoltà bisogna reagire. Questo è il Madrid. Siamo abituati alle critiche e vogliamo migliorare".

Alonso poi ha assicurato che il feeling tra giocatori e staff cresce: La connessione sta migliorando, con più tempo insieme ci conosciamo meglio. Siamo tutti nella stessa barca: festeggiamo le vittorie, soffriamo quando non vinciamo. La connessione è buona. Ora dobbiamo invertire la rotta, a partire da Atene".

Su Vinicius e le panchine: "Ne abbiamo parlato, lui lo capisce. Era già successo, per esempio a Getafe. Oggi non siamo soddisfatti, ma tutti vogliono ritrovare una buona dinamica". La maggiore preoccupazione: "Analizzo sempre tutto dopo le partite. Oggi, dopo l’1-1, ci è mancata continuità. Nel primo tempo stavamo costruendo bene. La squadra non ha mai smesso di crederci".