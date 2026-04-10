Real Madrid, nessun direttore sportivo in arrivo: la nota di smentita alle voci

Nessun cambiamento in vista nell’organigramma del Real Madrid. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore in Spagna, il club blanco ha deciso di intervenire ufficialmente per chiarire la propria posizione.

A scatenare il caso era stata la trasmissione El Larguero di Cadena SER, secondo cui la società madrilena starebbe valutando l’introduzione di un direttore sportivo, arrivando persino ad affidare a un’agenzia esterna la ricerca di possibili candidati. Una ricostruzione prontamente smentita dal Real Madrid con un comunicato ufficiale: “Il Real Madrid CF desidera chiarire che l’informazione diffusa ieri sera è completamente falsa”.

Il club ha inoltre ribadito la piena fiducia nell’attuale struttura dirigenziale, sottolineando i risultati ottenuti negli ultimi anni: “Apprezziamo enormemente il lavoro svolto dalla nostra dirigenza sportiva, che ci ha permesso di vivere uno dei periodi più fruttuosi della nostra storia, con la conquista di numerosi titoli, tra cui sei Coppe dei Campioni in dieci anni”