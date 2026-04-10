Barcellona, Flick sul caso Pubill: "Felice che il club ci supporti, è stato due volte ingiusto"

La sconfitta contro l’Atlético Madrid non è andata giù al Barcellona, che ha deciso di passare all’azione. A poche ore dal ko per 2-0 nell’andata dei quarti di Champions League, il club catalano ha annunciato ufficialmente l’intenzione di presentare un reclamo alla UEFA per alcune decisioni arbitrali ritenute determinanti. Al centro delle polemiche c’è soprattutto l’episodio del presunto fallo di mano di Marc Pubill, non sanzionato né dall’arbitro né dal VAR. Una scelta che ha scatenato la reazione dell’ambiente blaugrana, convinto che si sia trattato di un errore grave.

In conferenza stampa Hansi Flick non ha nascosto il proprio disappunto: “Non so come andrà a finire, ma per me e per la squadra è positivo che il club ci stia supportando. È stato ingiusto. Si può sbagliare una volta, ma non due”. Parole nette, che evidenziano il malumore per quanto accaduto. Il tecnico tedesco ha poi puntato il dito anche contro l’utilizzo della tecnologia: “È proprio a questo che serve il VAR. Se rileva un errore, dovrebbe segnalarlo all’arbitro, ed è quello che è mancato”.

Flick ha comunque riconosciuto i limiti della prestazione: “Non abbiamo giocato al meglio, abbiamo commesso errori. Ma sono stati gli episodi arbitrali a incidere sul risultato”.