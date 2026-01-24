Real Madrid, nodo Alexander-Arnold: la prossima estate potrebbe già lasciare i Blancos

Situazione non facile in casa Real Madrid. La sconfitta nel Clasico e il primo trofeo stagionale sfumato contro la rivale storica, il Barcellona, hanno portato malcontento nell’ambiente esploso definitivamente dopo l’eliminazione in Coppa del Re. Il cambio in panchina con Xabi Alonso che ha salutato e l’arrivo di Arbeloa hanno fatto il resto. Il nuovo allenatore è al lavoro per cercare di rialzare un ambiente che vuole tornare a vincere come è nel dna delle merengues.

E il mercato potrebbe anche aiutare la formazione spagnola a ritornare a trionfare. Per quanto riguarda la difesa è da monitorare la situazione di Trent Alexander-Arnold. Il terzino inglese, sottolineano dalla Spagna, è nel progetto dei Blancos ma le indiscrezioni che arrivano dal Mail andrebbero nella direzione opposta.

Secondo quanto rivela il quotidiano, il nuovo allenatore avrebbe suggerito al giocatore di trovare una sistemazione nel corso della finestra estiva di trattative in quanto non farebbe parte del progetto per la stagione prossima.