Maledizione Alexander-Arnold, altro infortunio: "Sono distrutto". Più fuori che dentro il Real

Le preoccupazioni su Trent Alexander-Arnold non erano campate in aria. Quando ha dovuto abbandonare il campo del San Mamés, dove il Real Madrid ha vinto 3-0, il terzino inglese ha rimediato un infortunio che lo terrà nuovamente alla larga dalla truppa di Xabi Alonso. Due mesi di stop quanto recita il bollettino medico, perciò l'ex Liverpool sarà fuori causa fino al 2026. Interrompendo nuovamente la sua regolarità e progressione nella stagione d'esordio da calciatore del club blanco.

Una frustrazione enorme per il calciatore, che ha voluto condividere i suoi sentimenti in proposito sui social media con un messaggio. Seppur con un barlume di speranza in fondo: "Sono assolutamente distrutto per questo. Il momento fa male, ma lavorerò sodo per tornare più forte e migliore. Ci vediamo nel 2026, madridisti". Il motivo dello stop: "Dopo le visite effettuate oggi al nostro giocatore Trent Alexander-Arnold dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione muscolare al retto anteriore del quadricipite della gamba sinistra", recita il comunicato del club delle merengues.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, Alexander Arnold salterà almeno 10 partite con il Real Madrid tra tutte le competizioni. Da dimenticare le partite di Champions League fissate sul calendario contro Manchester City, Monaco e Benfica, la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid e le partite di Liga contro Siviglia, Betis e Alaves almeno. Finora TAA ha disputato appena 500 minuti in stagione, completando solo 2 partite intere di Liga (contro Elche e Girona) e una di Champions League (contro l’Olympiakos).