Real Madrid, Alexander-Arnold: "Distrutto per l'infortunio. Ci vediamo nel 2026 madridisti"

Ancora problemi fisici per Trent Alexander-Arnold. L'esterno del Real Madrid ha dovuto lasciare anzitempo il match contro l'Athletic Bilbao per un problema muscolare che, dopo gli accertamenti odierni, si è rivelato non essere di lieve entità. Come annuncia il sito ufficiale della società, il calciatore inglese ha riportato una lesione muscolare al retto femorale del quadricipite sinistro e inizierà subito la riabilitazione con i tempi di recupero che verranno monitorati giorno dopo giorno.

Il quotidiano AS però stima un rientro nel nuovo anno e più precisamente Alexander-Arnold dovrà rimanere ai box per circa due mesi. Una tegola che non ci voleva per Xabi Alonso e per lo stesso ragazzo.

Alexander-Arnold oggi ha inviato un messaggio tramite i suoi social media in cui mostra il suo stato d'animo attuale. Il difensore, infortunatosi di recente, ha espresso tutto il suo rammarico: "Assolutamente distrutto da questo infortunio. Il momento fa male, ma lavorerò sodo per tornare più forte e migliore! Ci vediamo nel 2026, madridisti", ha scritto il giocatore sul suo account Instagram. Il 27enne non ha iniziato benissimo l'avventura con il Real Madrid e fino a questo momento ha collezionato la miseria di 390 minuti in Liga, altri 104 in Champions e altri 390 durante il Mondiale per Club giocato a giugno.