Valzer di terzini in Inghilterra: Alexander-Arnold potrebbe finire al Manchester City

Il mercato dei trasferimenti, come spesso si dimentica, non è fatto solo di affari chiusi. Alcune trattative sfumano, altre cambiano improvvisamente direzione. È il caso del possibile passaggio di Andy Robertson dal Liverpool al Tottenham, che al momento sembra definitivamente tramontato. I Reds avrebbero fatto marcia indietro per la carenza di alternative difensive, una decisione rafforzata dalla sconfitta di sabato a Bournemouth. Per l’estate, il nome cerchiato in rosso per la fascia sinistra resta quello di Antonee Robinson del Fulham.

A pesare sulla stagione altalenante del Liverpool, anche se non tutti lo ammettono volentieri, è stato l’addio di Trent Alexander-Arnold. E qui nasce un nuovo rumor destinato a far discutere: il Manchester City, attualmente senza un vero terzino destro di ruolo, starebbe valutando l’ipotesi di riportare il giocatore in Inghilterra con un prestito dal Real Madrid (dove tra infortuni e condizione precaria non è riuscito ancora a imporsi), o addirittura con un acquisto in estate. Un’operazione che rischierebbe di accentuare il malumore dei tifosi del Liverpool.