La sfortuna perseguita Mendy: grande prova col City ma nuovo infortunio preoccupante

Brutte notizie per il Real Madrid dopo la vittoria per 3-0 sugli inglesi del Manchester City nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ferland Mendy, costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema agli ischiocrurali, effettuerà una risonanza magnetica venerdì per valutare l’entità dell’infortunio.

Il terzino sinistro preoccupa lo staff merengue: Mendy, dopo due mesi di stop, aveva già giocato i 90 minuti a Vigo venerdì scorso ed era stato schierato come titolare anche contro il City. A novembre, dopo un lungo periodo di assenza, aveva disputato l’intera partita contro l’Olympiacos, per poi tornare in infermeria. Finora il francese ha già saltato circa 25 partite tra campionato e coppe, dimostrando quanto la gestione dei suoi rientri sia delicata.

Il Real, però, non soffre solo per Mendy. La lista degli assenti si allunga: oltre a Kylian Mbappé, fermo per un problema al ginocchio, sono assenti anche Rodrygo (stagione finita e addio Mondiale), Jude Bellingham, Dani Ceballos, Alvaro Carreras, Eder Militao e David Alaba. Una vera e propria emergenza che mette a dura prova le rotazioni di Alvaro Arbeloa e costringe il Real a gestire con attenzione la situazione, soprattutto in vista del ritorno contro i Citizens e delle prossime sfide di campionato.